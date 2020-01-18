نفى المشرف على الشؤون الإعلامية، المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، محمد بن دوسري، صحة ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول توجيه أمير منطقة عسير الأمير تركي بن طلال، بنشر أسماء وأرقام هواتف جميع المسؤولين المدنيين والعسكريين والقضاة والمشايخ والأعيان في المنطقة، وإلزامهم بالرد على أي اتصال يردهم وقت الدوام الرسمي، مؤكدا على أن إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز وغيرها من الإدارات الحكومية تستقبل الشكاوى والاقتراحات وطلبات المواطنين عبر القنوات الرسمية المتاحة، وأمير منطقة عسير يستقبل المواطنين في المجلس العام بالإمارة في أوقات محددة لدى الجميع.



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كانت هذه تفاصيل خبر إمارة عسير: لا صحة لنشر أسماء وأرقام المسؤولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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