مركبات تهيئ طرق المدينة للسائقين

وفرت الجهة المشغلة لطرق المدينة المنورة بالتنسيق مع وزارة النقل مركبات تحمل لوحات إلكترونية للتوعية والتحذير والإرشادات لسالكي الطرق.

كما تقوم بإسعاف المركبات المتعطلة على الطرق ومساعدتها، حيث تنتشر المركبات على طريق المدينة – القصيم وطريق الهجرة «المدينة – مكة» وتقوم المركبة بمجموعة من المهام على الطرق بحملها لوحة إلكترونية لإرشاد السائقين عن الطرق والخطورة عليها، والتحذيرات عند هطول الأمطار وعبور السيول وتساقط الصخور، كما تقوم بمعالجة الطرق والمشاكل التي يتعرض لها الطريق، والتنبيه عند وجود حوادث أو عوائق عليه، وبدأت المركبات بالعمل على امتداد الطرق على مدى 24 ساعة.

وظهرت في الفترة الأخيرة على الطرق الرابطة بين المدينة المنورة وبعض المناطق تقوم بالتجول على الطرق لمساعدة المتعطلين وإظهار الإرشادات والتحذيرات عند وجود عوائق على الطريق، وذلك لسلامة السائق والمركبة من مخاطر الطرق.