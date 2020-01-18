والد القزلان يخلد ذكرى الشهداء بالأعمال الخيرية

في ميدان الشرف والكرامة بالحد الجنوبي، رحل شهيد الواجب الملازم أول سليمان بن محمد القزلان، حيث تم تشييع جنازته بجامع الشائع بمحافظة الرس، ومنذ خبر استشهاد ابنه الإثنين الموافق 6/3/1438 بدأت رحلة والد الشهيد عضو جمعية شهداء الواجب بالمملكة، في حفظ تاريخ أبطال الواجب الذين ضحوا بأرواحهم فداءً لهذا دوت الخليج، ليسطر تاريخهم بمداد من نور، ويساهم في تقديم التبرعات، وإقامة الأعمال الخيرية باسم هؤلاء الأبطال والتسهيل على أسرهم.

وأكد محمد القزلان أن الهدف الأسمى هو تخليد ذكرى شهداء الواجب وأبنائنا المرابطين، الذين يذودون عن حدود دوت الخليج، وتذكير أفراد المجتمع بهذه الشريحة الغالية من المجتمع والدعاء لهم.

مركز إسلامي

بتبرع من والد سليمان عن جميع شهداء الواجب، تم تشييد مركز إسلامي في جمهورية بنجلاديش كرمز وصورة من صور العطاء والوفاء عن شهداء المملكة الذين استشهدوا في ميادين العز والشرف دفاعًا عن دوت الخليج ومقدساته، ويحتوي المركز على جامع يستقبل 400 مصلٍ و25 قاعة تعليمية مع مرافقها الإدارية، ويدرس فيها 650 طالبا وطالبة، يتلقون منها العلوم الشرعية والعلوم التطبيقية، كما يحوي عدة حلقات تحفيظ للقرآن، وبئر ارتوازي لخدمة المصلين والأهالي.

تبرعات

لم تقتصر جهود والد الشهيد على المركز الإسلامي، بل شمل العديد من البرامج والفعاليات التي كانت نبراسا للعمل الخيري منه لجميع شهداء المملكة تقديرًا لتضحياتهم، ومن أبرز تلك الفعاليات: حفر آبار باسم شهداء الواجب، وإفطار الصائم وتشييد المساجد في عدة بلدان إسلامية.

جناح الشهداء

حظي جناح شهداء الواجب في مهرجان الغضا للثقافة والفنون، بتوافد كبير من الزوار الذين حرصوا على التقاط صورًا شخصية بجانب اللوحات التي تزينت بصور الشهداء وأسمائهم، والبالغة 200 صورة، بالإضافة إلى صور أبطال دوت الخليج المرابطين، وصور أخرى تلامس المشاعر تجسدت في ظهور القيادة مع أبناء الشهداء لحظة احتضانهم، وأخرى يظهر فيها الاهتمام وتلمس احتياجات الأسر من خلال زياراتهم في منازلهم، كما أتيحت الفرصة للزوار لكتابة رسائلهم الوطنية عبر لوحة خاصة تتوسط الجناح.

تخليد للذكرى

حفر آبار باسم شهداء الواجب

إفطار صائم

رعاية جمعيات خيرية

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حملة إطلاق السجناء بالرس

رعاية حفل ختام العام لرعاية الأطفال المعاقين بمحافظة الرس

المشاركة الاجتماعية بحفل مع التعليم تذكيرا بشهداء الواجب

المشاركة بفعاليات لشهداء الواجب بمهرجان الزهور

ركن لشهداء الواجب في مهرجان الغضا بعنيزة

تشييد مساجد في عدة بلدان إسلامية

حملات تبرع بالدم

حافلة لشهداء الواجب

التبرع لجمعيات البر والمسنين

وقف لوالدي شهداء الواجب لجمعية تحفيظ القرآن بمحافظة الرس