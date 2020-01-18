وأكد محمد القزلان أن الهدف الأسمى هو تخليد ذكرى شهداء الواجب وأبنائنا المرابطين، الذين يذودون عن حدود دوت الخليج، وتذكير أفراد المجتمع بهذه الشريحة الغالية من المجتمع والدعاء لهم.
مركز إسلامي
بتبرع من والد سليمان عن جميع شهداء الواجب، تم تشييد مركز إسلامي في جمهورية بنجلاديش كرمز وصورة من صور العطاء والوفاء عن شهداء المملكة الذين استشهدوا في ميادين العز والشرف دفاعًا عن دوت الخليج ومقدساته، ويحتوي المركز على جامع يستقبل 400 مصلٍ و25 قاعة تعليمية مع مرافقها الإدارية، ويدرس فيها 650 طالبا وطالبة، يتلقون منها العلوم الشرعية والعلوم التطبيقية، كما يحوي عدة حلقات تحفيظ للقرآن، وبئر ارتوازي لخدمة المصلين والأهالي.
تبرعات
لم تقتصر جهود والد الشهيد على المركز الإسلامي، بل شمل العديد من البرامج والفعاليات التي كانت نبراسا للعمل الخيري منه لجميع شهداء المملكة تقديرًا لتضحياتهم، ومن أبرز تلك الفعاليات: حفر آبار باسم شهداء الواجب، وإفطار الصائم وتشييد المساجد في عدة بلدان إسلامية.
جناح الشهداء
حظي جناح شهداء الواجب في مهرجان الغضا للثقافة والفنون، بتوافد كبير من الزوار الذين حرصوا على التقاط صورًا شخصية بجانب اللوحات التي تزينت بصور الشهداء وأسمائهم، والبالغة 200 صورة، بالإضافة إلى صور أبطال دوت الخليج المرابطين، وصور أخرى تلامس المشاعر تجسدت في ظهور القيادة مع أبناء الشهداء لحظة احتضانهم، وأخرى يظهر فيها الاهتمام وتلمس احتياجات الأسر من خلال زياراتهم في منازلهم، كما أتيحت الفرصة للزوار لكتابة رسائلهم الوطنية عبر لوحة خاصة تتوسط الجناح.
تخليد للذكرى
حفر آبار باسم شهداء الواجب
إفطار صائم
رعاية جمعيات خيرية
حملة إطلاق السجناء بالرس
رعاية حفل ختام العام لرعاية الأطفال المعاقين بمحافظة الرس
المشاركة الاجتماعية بحفل مع التعليم تذكيرا بشهداء الواجب
المشاركة بفعاليات لشهداء الواجب بمهرجان الزهور
ركن لشهداء الواجب في مهرجان الغضا بعنيزة
تشييد مساجد في عدة بلدان إسلامية
حملات تبرع بالدم
حافلة لشهداء الواجب
التبرع لجمعيات البر والمسنين
وقف لوالدي شهداء الواجب لجمعية تحفيظ القرآن بمحافظة الرس
كانت هذه تفاصيل خبر والد القزلان يخلد ذكرى الشهداء بالأعمال الخيرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.