دمات عسير بمحايل أدفأ

شاركت فرقة دمات عسير بأمسية ثقافية ضمن فعاليات مهرجان محايل الشتوي «محايل أدفأ»، وتخللت الأمسية التي نظمتها لجنة التنمية السياحية الفرعية بمحايل ألوان شعبية تنوعت بين العرضة والخطوة والدمة وأوبريت وطني، نالت استحسان الحضور. شهد الأمسية وكيل المحافظة المكلف أحمد عبدالعزيز آل ملحم، وعدد من مديري الإدارات الحكومية والأمنية والأهلية، وذلك في مقر المسرح المفتوح بجادة محايل.



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