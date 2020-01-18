2020-01-18

تعرف على أبرز 10 فعاليات في المملكة اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

تشهد المملكة العديد من الفعاليات والأنشطة المقامة في مختلف المناطق، اليوم السبت 18 يناير 2020.

وفي بريدة يستضيف إستاد الملك عبدالله حفل الفنان خالد عبدالرحمن والفنانة أنغام، فيما تقام ورشة عمل تنمية المواهب لدى الأطفال في مركز مطمئنة الطبي في الرياض.

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كما تقام ورشة عمل الفن المعماري في الفضاء بمركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي في الظهران، ومسرحية الذيب في القليب ضمن موسم الرياض وذلك في واجهة الرياض.

رياضيًّا، تقام مباراة الوحدة والأهلي على إستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ومباراة أبها والفتح في أبها على إستاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

ويقام أيضًا معرض حكاية مكان في الرياض بتنظيم من مؤسسة مسك الخيرية في صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون التشكيلية، بالإضافة إلى اللقاء الثاني لمرضى الإكزيما بتنظيم من الجمعية السعودية لأمراض وجراحة الجلد.

في سياق متصل، تقام ورشة رسم منظر طبيعي بالألوان الزيتية في مركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية في الخبر، وأخيرًا ديوان علم الثالث الذي تنظمه شركة علم في الرياض.

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