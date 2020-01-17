شكرا لقرائتكم خبر عن الضباب يغطي الشرقية حتى الصباح والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الأرصاد؛ من ضباب مصحوب بتدني في مدى الرؤية على المنطقة الشرقية. وأشارت إلى أن هذه الحالة بدأت في الساعة 11:35 اليوم الجمعة، وتستمر حتى السابعة من صباح غد الجمعة. وتشمل مناطق التحذير، وفق الهيئة، الجبيل - الخبر - الدمام - القطيف - رأس تنورة.

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