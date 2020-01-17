بسطة ماركت لتسويق منتجات رواد الأعمال والمبادرين في جدة 

2020-01-17

متابعات الخليج 365 - واس

دشنت غرفة جدة اليوم مشروع “بسطة ماركت” في موسمه الخامس شمال مركز جدة الدولي للمنتديات والفعاليات التابع للغرفة ويستمر حتى 21 من شهر فبراير المقبل، بهدف أتاحة الفرصة لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والناشئة والمبادرين والأسر المنتجة لتسويق منتجاتهم والمساهمة في تطوير مهارات العارضين التجارية بصورة احترافية وفي موقعٍ واحد وتوفير عنصر الترفيه لأفراد الأسرة .

وتابع نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة فايز بن عبدالله الحربي، يرافقه أمين عام الغرفة المهندس عماد بن محمد هاشم خلال تدشين المشروع، المشاركات المقدمة عبر 140 بسطة، و5 فود ترك ، و6 أماكن للطبخ الحي، حيث يقام هذا التجمع التسويقي الكبير على مدى 7 أسابيع بواقع كل يومي جمعة وسبت، وحضور 400 ألف زائر خلال مواسمه السابقة، و1.482 مشروعًا مشاركًا وذلك في إطار سعيه لترسيخ ثقافة العمل الحر، وإيجاد بيئة متنوعة للتجارة والترفيه لكافة أفراد المجتمع.

وحرصت الغرفة على أن يحظى هذا الموسم بتقديم فعاليات لأول مرة، كملعب الكرات المائي وجدار التسلق وجدار الجرافيتي وجدار التلوين وألعاب الأطفال والتلوين على الوجه وحبل القفز إلى جانب المسابقات الثقافية والاجتماعية، وسط توقعات أن يحقق “بسطة ماركت” هذا العام رقمًا قياسيًا بعد أن روعي التنوع في تقديم فعالياته لإدخال الفرح والسرور إلى نفوس العوائل.

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