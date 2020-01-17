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انقلاب مركبة في حي النسيم بجدة

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2020-01-17

انقلاب مركبة في حي النسيم بجدة

بعد اصطدامها بأخرى

متابعات الخليج 365 - جدة

وقع حادث مروري، مساء اليوم الجمعة، في حي النسيم بمحافظة جدة؛ ما نتج عنه إصابة شخصين.

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وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية 911: إن الحادث عبارة عن اصطدام مركبتين وانقلاب إحداهما في حي النسيم، حيث باشرت الجهات المختصة الحادث.

ولفت المركز إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

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