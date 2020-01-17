شكرا لقرائتكم خبر عن خامنئي وسط الفضيحة..شاهد ما كشفته الكاميرات في شوارع طهران أثناء خطبة الجمعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كانت خطبة الجمعة التي ألقاها المرشد الإيراني على خامنئي اليوم هي الحدث الأبرز في الإعلام الإيراني، والذي قدّم خامنئي، على أنه زعيم إسلامي، خاصة أنه تعمد إلقاء خطبته باللغة العربية.

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خامنئي وسط الفضيحة..شاهد ما كشفته الكاميرات في شوارع طهران أثناء خطبة الجمعة



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وبعيدا عن الإعلام الإيراني فقد كشفت الكاميرات جوانب أخرى لم ينشرها الإعلام الإيراني.

وكان مقطع فيديو قد تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قد أظهر خلال صلاة الجمعة وفي خطبة خامنئي، عندما كان يهتف المرشد الموت لأمريكا، الشعب الإيراني كان خارج المصلى يتجنب السير على العلم الأمريكي.

كما أظهر مقطع فيديو تم تداوله اليوم صورة للرئيس الإيراني حسن روحاني، وهو يغادر المسجد فور انتهاء صلاة الجمعة، خلف خامنئي، ليرحل بطريقة مفاجئة دون الانتظار لتحيته.

وأظهر الفيديو روحاني، وهو ينهي صلاته ويغادر قبل أن يلقي التحية على خامنئي الذي أمّ المصلين في صلاة الجمعة بطهران، لأول مرة منذ 8 سنوات، بعد مقتل قاسم سليماني.

وكان خامنئي قد أكد في خطبته اليوم أن الصفعة التي وجهها الحرس الثوري الإيراني للولايات المتحدة ضربة لهيبتها واستكبارها، منوها أن اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني عار على الإدارة الأمريكية.

كما أوضح خامنئي في خطبته أن هذه الأيام نقطة انعطاف تاريخية وليست أياما عادي، منوها أننا مررنا بأسبوعين استثنائيين شهدا أحداثا مرة، وأن رد الحرس الثوري على اغتيال سليماني كان مناسبا.

وفي الخطبة أيضا وصف خامنئي فيلق القدس الذي كان يقوده قاسم سليماني بـ "المنظمة الإنسانية.

يذكر أن خطبة خامنئي جاءت بعد الاحتجاجات التي شهدتها إيران في نوفمبر عام 2019 ومقتل قاسم سليماني والاحتجاجات الحالية والتي كانت ترفع شعار " الموت لخامنئي " حيث طالبت بتنحي خامنئي من السلطة وأنه فاقداً للشرعية.

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خلال صلاة جمعة وفي خطبة خامنئي، عندما كان يهتف المرشد الموت لأمريكا، الشعب الإيراني كان خارج المصلى يتجنب السير على العلم الأمريكي . pic.twitter.com/M0sa8Rxsza

— محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) January 17, 2020