انتحار مواطنٍ بإطلاق النار على نفسه في مهد الذهب

باشرت شرطة محافظة مهد الذهب بالمدينة النورة حالة انتحار مواطن يُعاني من اعتلالات نفسية داخل منزله بمسدس كان بحوزته، في إحدى قرى المحافظة. وأوضحت المصادر أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً يفيد بتغيب المواطن، حيث لم يشاهَد خارج منزله منذ اختفائه، فيما عُثر عليه متوفى منذ أيامٍ واتضح أنه أطلق النار على نفسه من مسدسه الشخصي. وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، تمهيداً لاستكمال التحقيقات لمعرفة ظروف وملابسات الحادث.

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