توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ (السبت)، تكوّن سحب رعدية ممطرة على القصيم والمنطقة الشرقية وشمال الرياض ومكة المكرمة وأجزاء من المدينة المنورة. وأشارت التوقعات إلى انخفاضٍ في درجات الحرارة على شمال المملكة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشرق المملكة.
وتُسجل جازان أعلى درجة حرارة في المملكة بـ32 درجة مئوية، فيما تسجل طريف أدنى درجات الحرارة والتي تصل إلى 3 درجات مئوية.
كانت هذه تفاصيل خبر طقس السبت: سحب رعدية ممطرة على بعض المناطق .. وانخفاض درجات الحرارة في شمال المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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