الكشف عن عدد قضايا “إثبات عدم الدخول بالزوجة” بمناطق المملكة وأكثر المدن تصدراً

كشفت إحصائية أجرتها وزارة العدل ، عدد قضايا «إثبات عدم الدخول بالزوجة» للعام 1440 هــ بمناطق المملكة .

ووفقاً لـ “عكاظ” فقد تصدرت الرياض القائمة بـ7 قضايا من مجمل 15 قضية وردت للمحاكم السعودية موزعة على 7 مناطق تليها منطقة مكة المكرمة بـ3 قضايا، وتتساوى الباحة، وتبوك، والشرقية، المدينة المنورة، ومنطقة عسير بقضية واحدة في الفترة ذاتها. من جانبه أوضح المحكم أحمد الجطيلي ، إن اللجوء لمثل هذا الإثبات يعود إلى أسباب عدة؛ منها جهل بعض الأزواج بالنصوص الشرعية التي تورث كل طرف، وكذلك جهلهما بحقوق المهر في حالة الدخول بالزوجة من عدمها، فإذا الزوج إن دخل بزوجته وحدث طلاق فليس له من المهر شيء.