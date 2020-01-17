︎ : . كشف الشاعر المقدم مشعل بن محماس الحارثي عن سبب تأثر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بقصيدة حماسية ألقاها أمامه خلال افتتاح الدورة الـ30 لمهرجان الجنادرية. وقال الشاعر الحارثي: إن لحظة تأثر الملك سلمان كانت موقفا رهيبا بالنسبة لي. Advertisements وأوضح أن الملك سلمان تأثر بسبب هذا البيت: خيالة العوجا على حرب وقتال.. من دون بيت الله ومسجد نبيه. الشاعر #مشعل_الحارثي يكشف "سرّ" تأثر الملك سلمان بقصيدة شهيرة له#بالمختصر #مشعل_الحارثي_بالمختصر#mbc1 pic.twitter.com/TAcgHObgz6 — بالمختصر (@belmokhtasartv) January 17, 2020





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشاعر مشعل الحارثي يكشف عن سر تأثر الملك سلمان بإحدى قصائده (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.