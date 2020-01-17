إلزام المطاعم وقصور الأفراح بالتعاقد مع حفظ النعمة

وجه وزير الشؤون البلدية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، جميع الأمانات بإلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة، وذلك في إطار مبادرات تعليب الطعام الفائض من التجمعات الكبيرة أو الفنادق أو المطاعم واعادة تقديمها للمحتاجين.



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