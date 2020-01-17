

رفحاء 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واس

هطلت اليوم أمطار خفيفة على محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية وعدد من المراكز والقرى والهجر التابعة لها.

جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها العباد والبلاد.

// انتهى //

21:46ت م

0110





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / هطول أمطار خفيفة على محافظة رفحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.