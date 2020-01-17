السعودية اليوم / جيش الاحتلال الإسرائيلي يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية



قلقيلية 22 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 17 يناير 2020 م واس

قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم, مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية، المناهضة للاستيطان شرق قلقيلية، مما ادى إلى إصابة ثلاثة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في البدة، أن أعدادا كبيرة من جنود الاحتلال، هاجموا المشاركين في المسيرة وأطلقوا الرصاص الحي بكثافة، وقنابل الغاز ما أدى إلى إصابة ثلاثة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وإصابة العشرات بالاختناق عولجت ميدانيا.

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19:44ت م

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