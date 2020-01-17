شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 3280 مركبة وقفت فى أماكن «ذوي الإعاقة» والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، اليوم، 3280 مركبة مخالفة، وقف أصحابها فى الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك ضمن الحملة الميدانية المستمرة التي تشنها إدارات المرور في جميع مناطق المملكة لضبط المركبات المخالفة التي تقف في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.