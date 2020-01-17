شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يؤكد رفض المملكة لأي تدخل أجنبي في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

أكد المندوب الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي؛ حرص المملكة على استقرار ليبيا ووحدة الشعب الليبي الشقيق، ورفض المملكة وجميع الدول العربية لأي تدخل أجنبي في الشأن الليبي من شأنه أن يؤجج الصراعات ويزيد من تفاقم الأزمة الليبية، وعن سعي المملكة وجميع الأطراف الدولية للوصول إلى حل سلمي يضمن حقن الدماء ويحقق لليبيا وشعبها الشقيق الأمن والرخاء والازدهار والتنمية.

جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، في مكتبه بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المندوب الدائم المعين حديثًا لدولة ليبيا الشقيقة لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني.

وجرى اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع السياسية على الساحتين الليبية والدولية وسبل معالجتها.

وقدم السفير المعلمي، التهنئة للسفير السني بتوليه المنصب، متمنيًا له النجاح والتوفيق في مهمته، مؤكدًا على ترحيب وفد المملكة الدائم في تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في وفد ليبيا.