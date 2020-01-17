شكرا لقرائتكم خبر عن «المعلمي» يؤكد رفض المملكة لأي تدخل أجنبي في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم، في مكتبه بمقر وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، المندوب الدائم المعين حديثًا لدولة ليبيا الشقيقة لدى الأمم المتحدة السفير طاهر السني.
وجرى اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأوضاع السياسية على الساحتين الليبية والدولية وسبل معالجتها.
وقدم السفير المعلمي، التهنئة للسفير السني بتوليه المنصب، متمنيًا له النجاح والتوفيق في مهمته، مؤكدًا على ترحيب وفد المملكة الدائم في تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في وفد ليبيا.
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