إلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة

2020-01-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وجه وزير الشؤون البلدية المكلف، ماجد بن عبدالله القصبي، جميع الأمانات بإلزام المطاعم وقصور وقاعات الأفراح بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة.

ويأتي هذا بعد استمرار الإسراف والتبذير في الطعام ورمي بقية الأطعمة على جوانب الطرق؛ مما يعتبر من صور الجحود لنعمة الله، وهذه الأفعال تهتز لها قلوب العقلاء خوفًا من العقوبة، فالنعم تدوم بالشكر وتزول بالإسراف والتبذير، وقد قال تعالي: {‎وَضرب اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آَمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ}.

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