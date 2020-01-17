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إصدار 2.9 مليون تأشيرة عمرة في 6 أشهر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

كشفت الإحصاءات الرسمية لمؤشر العمرة الأسبوعي صدور 2,913,170 تأشيرة عمرة منذ بدء موسم العمرة مطلع محرم الماضي وحتى أمس، حيث جاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة 2,595,830 معتمرا، فيما سجلت الإحصاءات مغادرة 2,210,041 معتمرا بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وبحسب مؤشر العمرة الأسبوعي فإن أكثر الجنسيات قدوما كانت الباكستانية بـ601,880، تلتها الإندونيسية بـ537,894، وجاءت ثالثة الهندية بـ307,066.

منافذ دخول المعتمرين