السعودية | القطيف.. 1500 دراج و120 فريقاً في مسيرة عالمية

شكرا لقرائتكم القطيف.. 1500 دراج و120 فريقاً في مسيرة عالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت محافظة القطيف السعودية، الجمعة، انطلاق أكبر مسيرة للدراجات النارية تحت شعار "وطن المجد والعلياء"، التي تبدأ من الواجهة البحرية بالقطيف، شرق السعودية، وحتى مشروع وسط العوامية، شارك فيها أكثر من 1500 دراج من 120 فريقاً من مختلف دول العالم إلى جانب العديد من المقيمين بالمملكة من جنسيات أوروبية وآسيوية، وعدد من الفرق الوطنية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات مهرجان وسط العوامية للدراجات النارية، الذي يشرف على تنظيمه نادي السلام بالعوامية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي السلام بالعوامية، فاضل النمر، عن شكره لأمير المنطقة الشرقية، ونائبه، على دعمهما المتواصل لرياضة المنطقة الشرقية، والفعاليات التي تنظمها أندية المنطقة، موضحاً أن المهرجان الذي انطلق، الخميس، يضم العديد من الأنشطة والفقرات التي شملت السيارات المعدلة والكلاسيكية، بمشاركة الوكالات والشركات العالمية المختصة في الدراجات النارية، إلى جانب مسابقة البايك شو، ومشاركة الفرق والفنون الشعبية، والحرفيين والأسر المنتجة، فضلاً عن العديد من الفقرات المختلفة، حيث يواصل المهرجان فعالياته حتى السبت.