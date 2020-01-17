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أكبر مسيرة بالدراجات .. 1500 دراج دولي ينطلقون من القطيف

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شهدت محافظة القطيف اليوم, انطلاق أكبر مسيرة تحت شعار "وطن المجد والعلياء"، التي تبدأ من الواجهة البحرية بالقطيف وحتى مشروع وسط العوامية، شارك فيها أكثر من 1500 دراج من 120 فريقاً من مختلف دول العالم إلى جانب العديد من المقيمين بالمملكة من جنسيات أوروبية و آسيوية، و عدد من الفرق الوطنية.

وتأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات مهرجان وسط العوامية للدراجات النارية الذي يشرف على تنظيمه نادي السلام بالعوامية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي السلام بالعوامية فاضل النمر عن شكره و تقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، و سمو نائبه، على دعمهما المتواصل لرياضة المنطقة الشرقية، والفعاليات التي تنظمها أندية المنطقة، موضحاً أن المهرجان الذي انطلق أمس يضم العديد من الأنشطة و الفقرات التي شملت السيارات المعدلة و الكلاسيكية، ومشاركة الوكالات و الشركات العالمية المختصة في الدراجات النارية، و مسابقة البايك شو، و مشاركة الفرق و الفنون الشعبية، و الحرفيين و الأسر المنتجة، و العديد من الفقرات المختلفة، حيث يواصل المهرجان حتى يوم غدٍ السبت.

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