شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر مسيرة بالدراجات .. 1500 دراج دولي ينطلقون من القطيف والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات مهرجان وسط العوامية للدراجات النارية الذي يشرف على تنظيمه نادي السلام بالعوامية.
وأعرب رئيس مجلس إدارة نادي السلام بالعوامية فاضل النمر عن شكره و تقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، و سمو نائبه، على دعمهما المتواصل لرياضة المنطقة الشرقية، والفعاليات التي تنظمها أندية المنطقة، موضحاً أن المهرجان الذي انطلق أمس يضم العديد من الأنشطة و الفقرات التي شملت السيارات المعدلة و الكلاسيكية، ومشاركة الوكالات و الشركات العالمية المختصة في الدراجات النارية، و مسابقة البايك شو، و مشاركة الفرق و الفنون الشعبية، و الحرفيين و الأسر المنتجة، و العديد من الفقرات المختلفة، حيث يواصل المهرجان حتى يوم غدٍ السبت.
كانت هذه تفاصيل خبر أكبر مسيرة بالدراجات .. 1500 دراج دولي ينطلقون من القطيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.