مكفوف يسرد معاناته: طرقنا أبواب العمل ولم يراعوا ظروفنا

2020-01-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

سرد المكفوف عايد الشراري معاناته في رحلة البحث عن عمل.

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وقال الشراري في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: تم رفض تعييني في وزارة الداخلية؛ لأن زوجتي أجنبية.. وأنا لو كان قبلوا بي بنات البلد ما تزوجت من أجنبية”.

وتابع: طرقنا أبواب وزارة العمل ولم يتم مراعاة ظروفنا وقطعوا عنا الضمان الاجتماعي، متابعًا أن المكفوفين مساراتهم محددة في كافة القطاعات تقريبًا.

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