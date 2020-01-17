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مكفوف يسرد معاناته: طرقنا أبواب العمل ولم يراعوا ظروفنا
تم قطع الضمان الاجتماعي عنه
متابعات الخليج 365 - الرياض
سرد المكفوف عايد الشراري معاناته في رحلة البحث عن عمل.
وقال الشراري في حواره إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية: تم رفض تعييني في وزارة الداخلية؛ لأن زوجتي أجنبية.. وأنا لو كان قبلوا بي بنات البلد ما تزوجت من أجنبية”.
وتابع: طرقنا أبواب وزارة العمل ولم يتم مراعاة ظروفنا وقطعوا عنا الضمان الاجتماعي، متابعًا أن المكفوفين مساراتهم محددة في كافة القطاعات تقريبًا.
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