- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم هل يجوز منح الخادمة غير المسلمة صدقة؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
هل يجوز منح الخادمة غير المسلمة صدقة؟
نعم لكن لا يجوز منحها من أموال الزكاة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أجاب عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع على سؤال بشأن حكم منح الخادمة غير المسلمة صدقة.
وأكد الشيخ المنيع خلال برنامج يستفتونك، المذاع على قناة الرسالة، أنه يجوز إعطاء الخادمة غير المسلمة من أموال الصدقة، لكن لا يجوز منحها من أموال الزكاة؛ لأن الزكاة خاصة بالمسلمين.
وأضاف الشيخ المنيع أنه يستحب منا معشر المسلمين أن يكون لدينا حسن خلق وتواضع وتعاون على البر والتقوى وعناية بالتعامل مع الآخرين، وينبغي أن يكون ديننا دين لطف ويسر وخير وتعاون وتعاطف وأخوة، وأن ننشر هذه المعاني بين إخواننا البشر، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين.
وشدد على أنه يتعين أن يكون ذلك في حق المسلمين، ويستحب أن يكون في غيرهم.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر هل يجوز منح الخادمة غير المسلمة صدقة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.