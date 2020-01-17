أمطار وغبار غدًا مع حرارة منخفضة

2020-01-17

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد السبت.

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وتوقعت الأرصاد تكوّن السحب الرعدية الممطرة، على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، الشرقية، شمال الرياض ومكة المكرمة، مع استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على وسط وشرق المملكة.

كما تتوالى درجات الحرارة بالانخفاض على بعض المناطق، وخاصةً في شمال المملكة.

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