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2020-01-17 فيصل بن خالد يوجّه بنقل الحميدي بالإخلاء الطبي إلى الرياض للعلاج في أحد المستشفيات المتخصصة متابعات الخليج 365 - واس وجّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بنقل متابعات الخليج 365 الحميدي بن الأحيل البناقي بواسطة طيران الإخلاء الطبي إلى إحدى المستشفيات المتخصصة بمدينة الرياض لاستكمال علاجه.

وأكد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان تولي كل أبنائها المواطنين والمواطنات عنايتها واهتمامها وتشدد على توفير الرعاية الصحية لكل المرضى وتوليهم جل العناية والاهتمام، سائلًا الله تعالى أن يمن على متابعات الخليج 365 بموفور الصحة والعافية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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