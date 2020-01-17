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شكرا لقرائتكم براين هوك يحذر إيران: تهديد العالم سيزيد عزلتكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
براين هوك يحذر إيران: تهديد العالم سيزيد عزلتكم
أكد أنه سيتم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات
متابعات الخليج 365 - متابعة
أكد المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك، أن الإدارة الأمريكية اطلعت على فيديو يظهر جثثًا لمتظاهرين إيرانيين في شاحنات، وردًّا على تصريحات المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم والتي قال فيها: إن بلاده قد تنقل المعركة خارج حدودها، أكد هوك أن تهديدات طهران تزيد عزلتها في العالم.
وأضاف هوك في مؤتمر صحافي، أن أوروبا بدأت في الرد على الابتزاز الإيراني في الملف النووي، مشيرًا إلى أن إدارة بلاده تلقت معلومات عن قادة النظام الإيراني المسؤولين عن القمع، ونجحت في جعل الثمن باهظًا على النظام الإيراني ومن يساعده.
وتابع هوك: إن روحاني اعترف بخسارة النظام المادية الهائلة جراء العقوبات، وإن النظام الإيراني أمام أزمة مصرفية كبيرة، لافتًا في السياق ذاته إلى أنه تم إدراج قائد كبير في الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب.
وأشاد المسؤول الأمريكي في معرض حديثه بقرار لندن بشأن تصنيف حزب الله اللبناني إرهابيًّا، مؤكدًا أن استمرار إيران في تهديد العالم سيزيد عزلتها.
كما شدد هوك على أن مستقبل إيران سيقرره الشعب الإيراني، وأنه سيتم محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق الشعب الإيراني.
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