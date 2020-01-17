- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
شكرا لقرائتكم برتقالة حائل تشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
برتقالة حائل تشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار
يشارك فيه عدد من المزارعين لعرض منتجاتهم
متابعات الخليج 365 - واس
شهدت فعاليات مهرجان “برتقالة حائل” التي دشنها وكيل إمارة منطقة حائل المساعد للشؤون التنموية المكلف صالح بن صالح المطيري في مزرعة عبدالكريم العبيداء بقرية القاعد الأسبوع الماضي بالتزامن مع إجارة منتصف العام الدراسي إقبالاً كبيراً من زوار موسم حائل.
وأوضح صاحب المزرعة المسؤول عن المهرجان عبدالكريم العبيداء أن المهرجان يشارك فيه عدد من المزارعين لعرض منتجاتهم، مبيناً المزايا النوعية لبرتقالة حائل التي أصبحت بغزارة إنتاجها والأبحاث التي أجريت عليها في مراكز الأبحاث الزراعية المتخصصة من أهم الأشجار الزراعية في المنطقة, لافتاً الانتباه إلى أن المهرجان وفر أجواءً تفاعلية ومعرفية لجميع شرائح المجتمع.
وأضاف العبيداء أن هناك جهود كبيرة للمحافظة على شجرة برتقالة حائل التي تمتاز بوفرة إنتاجها وجودتها ومقاومتها لدرجات الحرارة المنخفضة, منوهاً بدعم واهتمام أمير منطقة حائل ونائبه لمهرجانات المنطقة ومهرجان “برتقالة حائل”, مقدماً الشكر للجهات الحكومية والمزارعين كافة الذين أسهموا في نجاح المهرجان في نسخته الأولى, مؤكداً أنه جرى تهيئة البيئة الترفيهية المشجعة والداعمة لأفراد الأسرة في المزرعة لاستقبال الزوار يومياً.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر برتقالة حائل تشهد إقبالًا كبيرًا من الزوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.