إقامة أول صلاة جمعة بجامع علي بن أبي طالب بالحريق

2020-01-17

متابعات الخليج 365 - واس

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افتتح مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الحريق بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله الكثيري اليوم, مشروع إعادة بناء جامع علي بن أبي طالب بمركز الربوا بالمحافظة بحضور رئيس المركز سعود بن مرشد آل مهنا وعدد من الأعيان وأهالي المركز، بعد إعادة بناءه على مساحة تقدر بـ 1200 متر مربع تضم الجامع والمرافق التابعة له، تم الانتهاء من بناءه خلال ثمانية أشهر .

وقال مدير إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة الحريق الشيخ خالد بن عبدالله الكثيري في تصريح له بهذه المناسبة : إن افتتاح الجامع بمركز الربوا بالمحافظة بعد إعادة بناءه وبوقت وجيز وبطراز معماري حديث يعكس التقدم الحضاري الذي تعيشه بلادنا الغالية بقيادة كريمة من خادم الحرمين ‏الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، مشيراً إلى أن تنفيذ مشروع الجامع روعي في إنشاءه وإعادة تأهيله كل المتطلبات الفنية والتقنية الحديثة.

وأوضح الكثيري أن بناء الجامع جاء بناء على توجيهات معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ خلال زيارته الأخيرة للمحافظة للاطلاع على مشاريع ومرافق الوزارة بالمحافظة ؛ وهو ضمن سلسلة من الجوامع والمساجد التي وجه معاليه بإنشائها وإعادة ترميمها في إطار مشاريع الوزارة للعناية ببيوت الله عمارة وصيانتها وتطويرها.



من جانبه، نوه خطيب جامع علي بن أبي طالب بمركز الربوا بمحافظة الحريق الشيخ راشد بن عبدالله الخثلان بالجهود التي تقوم بها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بقيادة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في عمارة المساجد وصيانتها وتوفير كل السبل ليؤدي المصلين العبادة فيها بكل خشوع وطمأنينة.

كما تطرق الشيخ الخثلان خلال أول خطبة جمعة في الجامع بعد إعادة بناءه إلى فضل عمارة المساجد والعناية بها، مستشهداً بالآيات والأحاديث النبوية التي تعزز هذه المعاني العظيمة في بيوت الله ومكانتها في الإسلام.

من ناحية أخرى ، أعرب أهالي مركز الربوا يتقدمهم رئيس المركز سعود بن مرشد آل مهنا عن شكرهم وتقديرهم لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على الجهود المتواصلة في العناية بالمساجد، مؤكدين أن عمارة جامع على بن أبي طالب وفق طراز حديث أسهم في إدخال الفرح والسرور على أهالي المركز الذين أدوا اليوم أول صلاة جمعة فيه وألسنتهم تلهج بصادق الدعاء والثناء للقيادة الرشيدة على عنايتها ببيوت الله.

يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية تواصل تنفيذ عدد من مشاريع ترميم وإعادة تأهيل وبناء عدد من المساجد بالمحافظة ضمن برنامج العناية بالمساجد الذي أطلقه الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ مؤخراً ويشهد نقلة نوعية بالخدمات التي تقدمها الوزارة مواكبة لرؤية المملكة 2030.

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