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عينات مخدرات حية لتوعية الجمهور

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عينات مخدرات حية لتوعية الجمهور
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- بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

دشنت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة الرياض معرضا توعويا ضمن البرنامج الوقائي لمكافحة المخدرات بالمنطقة «عزيمة وطن»، كما يعد المعرض امتدادا للأعمال التوعوية.

وتضمن المعرض عينات حية من المواد المخدرة لتوعية الجمهور، وشاشات ذكية تعرض أنواع المخدرات وضبطيات رجال الأمن في محاربة هذه الآفة، وعرض أفلام توعوية مع تبيان العلامات الدالة على التعاطي.

واشتمل المعرض على ركن خاص للأطفال جرى من خلاله توزيع الهدايا، كما لاقى تفاعلا من زوار المهرجان.


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