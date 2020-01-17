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بدء التسجيل في برامج الماجستير بجامعة نجران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - نجران

أعلنت جامعة نجران بدء التسجيل في عدد من برامج الماجستير، بدءا من الثلاثاء المقبل، والذي يستمر 10 أيام.

وأوضح عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور محمد عسيري أن القبول خصص في برامج الماجستير بالتربية الخاصة في مسارات صعوبات التعلم، المناهج وطرق التدريس، الحديث وعلومه، الفقه للبنين والبنات، فيما خصصت برامج الرياضيات ورياض الأطفال، واللغة الإنجليزية التطبيقية للبنات فقط، وبرنامج «فيزياء المواد المتقدمة» للبنين فقط.

وأشار إلى أن التسجيل سيكون متاحا عبر الرابط الالكتروني، داعيا المسجلين إلى مراجعة الكليات ومتابعة مواقعها الالكترونية لمعرفة المرشحين للاختبارات والمقابلات الشخصية، وإنهاء إجراءات القبول المبدئي.