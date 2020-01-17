ترشيح 3 مبادرات لجامعة الطائف بملتقى مكة الثقافي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الطائف
رشحت جامعة الطائف ثلاث مبادرات للمشاركة في ملتقى مكة الثقافي، ممثلة في «تأسيس أندية الشعر العربي في مدارس مكة المكرمة»، «منصة تبيان»، «لغة القرآن كيان وانتماء»، إضافة إلى مسابقة بعنوان «فصيح مكة»، وهي مسابقة إلقاء نص شعري أو نثري فصيح بطريقة مسرحية أو ابتكارية.
وتهدف فعاليات المسابقة إلى اكتشاف وإبراز المواهب في الإلقاء الشعري، وتربية الذوق الأدبي الرفيع بين الناشئة لرفع مستواهم الأدبي والثقافي وبث روح التنافس، إضافة إلى تنمية مهارات الإلقاء والتحاور والتعبير.
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