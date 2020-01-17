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البحرين تمنح قوات سعودية وإماراتية نوط الخدمة الميدانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - المنامة

أقيم بقوة دفاع البحرين أمس الأول حفل تكريم للقوات المسلحة للمملكة العربية السعودية والقوات المسلحة لدولة الإمارات الملحقة بالقيادة المتقدمة لقوات درع الجزيرة المشتركة، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية اللواء الركن الشيخ علي بن راشد آل خليفة، حيث منح ضباط القوات السعودية والإماراتية نوط الخدمة الميدانية من الدرجة الأولى، ومنح ضباط الصف والأفراد نوط الخدمة الميدانية من الدرجة الثانية.

ونقل مساعد رئيس هيئة الأركان للقوى البشرية خلال الحفل تحيات وتقدير القائد العام لقوة دفاع البحرين المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة، للضباط وضباط الصف والأفراد المكرمين من القوات السعودية والإماراتية الملحقين بالقيادة المتقدمة لقوات درع الجزيرة المشتركة.

ويأتي هذا التكريم تقديرا لجهودهم التي يبذلونها مع إخوانهم من قوات درع الجزيرة المشتركة، والتي ترسخ وحدة الهدف والمصير الذي يربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة.