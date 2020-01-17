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المزيد رئيسا لإعلام خليجي الدراجات

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

شكلت اللجنة التنظيمية الخليجية للدراجات خلال اجتماعها في دولة الكويت أخيرا برئاسة خالد آل خليفة، لجنة للإعلام والتسويق برئاسة مدير العمليات، المسشار الفني بالاتحاد السعودي للدراجات، عبدالله بن إبراهيم المزيد، وعضوية ممثلين من اتحادات دول مجلس التعاون الخليجي.

وبارك رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للدراجات صباح الكريديس للمزيد تعيينه رئيسا للجنة الإعلام والتسويق في اللجنة الخليجية، مؤكدا أن كفاءته ومسيرته الناجحة ستسهمان في تعزيز نجاحه وبلوغه آفاقا أبعد، ويعد إضافة للرياضة السعودية ولرياضة الدراجات في دول المجلس بشكل خاص.