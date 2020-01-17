«المبارزة» تبحث عن كأس العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض
يشارك المنتخب السعودي للمبارزة في بطولة كأس العالم للشباب الثالثة (تحت 20 سنة) للمبارزة في سلاح الابيه التي ستنطلق اليوم في البحرين، ويمثل المنتخب السعودي 7 لاعبين وهم حسن الحجيري وعمر العكاس وعبدالله البنعلي وأحمد الدربي ونواف الخالدي وعبدالكريم الحليفي وحسين الطويل، فيما يدرب المنتخب السعودي محمد فؤاد.
ويتنافس في البطولة 19 منتخبا، وهي السعودية والبحرين وأذربيجان وإيطاليا والأرجنتين ومصر والأردن وأستراليا وكازاخستان وقيرغستان والكويت ولوكسمبورغ ومالطا ونيوزيلندا وروسيا وبولندا وتركيا والإمارات وأوزباكستان.
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