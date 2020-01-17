منح محققي ألمانيا حرية التنكر لاصطياد مستغلي الأطفال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - برلين
وافق البرلمان الألماني (بوندستاج) أمس على منح المحققين في ألمانيا المزيد من الصلاحيات لمكافحة استغلال الأطفال، وقرر السماح للمحققين بالتسلل إلى منتديات الانترنت التي يجري خلالها تبادل صور إباحية عن الأطفال، وذلك بالاستعانة مستقبلا بفيديوهات إساءة منتجة اصطناعيا عبر الكمبيوتر.
ويتطلب الدخول إلى مثل هذه المنتديات في الغالب أن يقوم الشخص بنفسه بتحميل صور أو فيديوهات تحتوي على مشاهد إساءة للأطفال.
وحتى الآن لم يكن بمقدور المحققين التسلل إلى هذه الدوائر، حيث كانوا سيضطرون لارتكاب نفس الجريمة بأنفسهم.
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