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سمكة قرش تهاجم رجلا في أستراليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - كانبرا

أصيب رجل يبلغ من العمر 59 عاما بسبب تعرضه لعضة سمكة قرش في منطقة ليك إلوارا بولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية.

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وقالت شركة نيو ساوث ويلز ومسعفون إن الحادث وقع صباح أمس بشاطئ «ويندانج»، على مسافة 90 كلم جنوب مدينة سيدني. وأصيب الرجل بجروح عميقة في قدمه اليسرى.

وأضافت الشرطة بأن الرجل تمكن من الوصول إلى الشاطئ حيث ساعده أحد المنقذين الذي كان خارج ساعات عمله، وآخرون.

ووصل أثر العضة إلى عظام الرجل وقد أتلفت أحد الأربطة، ولكن تم السيطرة على النزيف، بحسب ما ذكرته خدمة الإسعاف في نيو ساوث ويلز. وقام المسعفون بمحاولة علاج الرجل على الشاطئ قبل نقله إلى مستشفى «ولونجونج».