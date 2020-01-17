إندونيسيا تعتقل رجلا زعم أنه ملك العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - جاكرتا
اعتقلت الشرطة الإندونيسية في إقليم جاوا بوسط البلاد أمس رجلا زعم أنه ملك العالم، ووجهت إليه اتهامات بالاحتيال على المئات من أتباعه.
وادعى توتو سانتوسو أنه تلقى وحيا من أسلافه في مملكة ماتارام القديمة لقيادة «كيراتون أجونج سيجاجات» أو (المملكة العالمية العظمى)، وأفادت وسائل الإعلام المحلية بأن توتو كان يعيش في أحد الأحياء الفقيرة في جاكرتا قبل أن يلتهم حريق بلدته في 2016.
وقال قائد شرطة جاوا الوسطى ريكو دانيل، إن الرجل استقطب حتى الآن أكثر من 450 من أتباعه، دفع بعضهم نحو (8000 دولار) بعد أن وعدهم بمناصب في مملكته ورواتب شهرية مقبلة بالدولار الأمريكي.
وتابع ريكو «لقد وعد (الرجل) الناس بأنهم إذا اتبعوه تحرروا من الخطر وستكون حياتهم أفضل»، مضيفا أن توتو استحدث أيضا مستندات مزيفة منسوبة للأمم المتحدة وقناة على يوتيوب لنشر مزاعمه.
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