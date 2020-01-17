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الصين تسجل أدنى تراجع في عدد المواليد منذ 70 عاما

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - بكين

أعلن مكتب الإحصاء الوطني في الصين أمس تراجع عدد المواليد في البلاد العام الماضي إلى أدنى معدل له منذ 1949 على الأقل، مع استمرار انكماش قوة العمل، في مؤشر آخر على مستقبل تباطؤ النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. ونقلت وكالة «بلومبيرج» للأنباء عن مكتب الإحصاء الصيني قوله إن عدد المواليد تراجع إلى 10.48 لكل ألف، وهي أقل نسبة يتم تسجيلها في البلاد. وأظهرت البيانات انخفاض عدد المواليد العام الماضي إلى 14.65 مليونا، في تراجع بواقع 580 ألف مولود مقارنة بالعام السابق. وأضاف المكتب أن عدد السكان في سن العمل، وهم الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و59 عاما، انخفض العام الماضي أيضا بواقع 890 ألف شخص. وتحاول الصين منذ سنوات مواجهة مشكلة انخفاض أعداد المواليد، حيث قامت بتخفيف سياسة طفل واحد لكل أسرة التي يتم تطبيقها بشكل صارم في البلاد، وسمحت في 2016 لكل أسرة بإنجاب طفلين. ونقلت «بلومبيرج» عن وانج فينج، أستاذ علم الاجتماع في جامعة كاليفورنيا، قوله إن «الانخفاض التاريخي في عدد المواليد يعكس جزئيا تراجع أعداد المواليد منذ التسعينيات، ولكنه أيضا يكشف مسألة أكثر عمقا تتعلق بالتحولات الاجتماعية التي ما زالت تتكشف في الصين، ويمكن أن تكون مثيرة للقلق».