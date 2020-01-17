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لاريسا يضم غزال مصر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - القاهرة تعاقد نادي لاريسا اليوناني مع لاعب وسط منتخب مصر وفريق فييرينسي البرتغالي السابق علي غزال لمدة موسم ونصف الموسم في صفقة انتقال حر. وقال مصدر مقرب من اللاعب أمس إن غزال وقع فعليا للنادي اليوناني بعد أن تلقى العديد من العروض فاضل بينها. ويحتل لاريسا المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 23 نقطة.



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