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تشانج لنهائي تنس هوبارت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يناير - هوبارت (أستراليا)

صعدت الصينية شواي تشانج إلى الدور النهائي ببطولة هوبارت الأسترالية للتنس بعدما تغلبت على الروسية فيرونيكا كودميرتوفا 6 /3 و6 / 4 أمس في الدور قبل النهائي للبطولة.

وكانت تشانج، المصنفة 40 على العالم والرابعة للبطولة، قد حققت انتصارين فقط مقابل 9 هزائم في سجل مبارياتها السابقة في الدور قبل النهائي بالبطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبات المحترفات.

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لكنها تخطت عقبة منافستها الروسية المصنفة الخامسة للبطولة، لتصعد إلى النهائي للمرة الثالثة في سجل مشاركاتها ببطولات المحترفات، وذلك بعد مباراة استمرت ساعة و4 دقائق.

وكانت تشانج قد حققت الفوز في المباراتين النهائيتين السابقتين لها، حيث توجت بلقب بطولة قوانجتشو مرتين في عامي 2013 و2017.

وتلتقي تشانج في النهائي، الفائزة في المباراة الأخرى بالدور قبل النهائي بين البريطانية هيذر واتسون والكازاخستانية إلينا رايباكينا.