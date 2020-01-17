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روما يكمل الثمانية لكأس إيطاليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - روما أكمل روما عقد المتأهلين لدور الثمانية لبطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، عقب فوزه 2-0 على مضيفه بارما أمس الأول في ختام مباريات دور الـ16 للمسابقة. وتقمص لورينزو بيليجريني دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدفي فريق العاصمة في الدقيقتين 49 و76 من ركلة جزاء. Advertisements بهذا الفوز، ثأر روما لخسارته بالنتيجة ذاتها أمام بارما خلال لقاء الفريقين الذي جرى ببطولة الدوري في نوفمبر الماضي على ملعب (إينيو تارديني)، الذي استضاف لقاء الخميس. وضرب روما موعدا ناريا مع يوفنتوس في دور الثمانية، بعدما تغلب فريق (السيدة العجوز) 4-0 على ضيفه أودينيزي الأربعاء الماضي بدور الـ16. يذكر أن فرق تورينو ونابولي وإنتر ولاتسيو وفيورنتينا وميلان، حجزت مقاعدها في دور الثمانية بالبطولة بخلاف روما ويوفنتوس.



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