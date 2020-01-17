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الأفريقي يجهز الجدد للديربي التونسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - تونس

واصل الأفريقي التونسي مساعيه لتأهيل وتجهيز 3 لاعبين جدد بالفريق الأول لكرة القدم، قبل مباراة الديربي المرتقبة أمام غريمه الترجي غدا ضمن منافسات الدوري.

وكان الأفريقي أعلن عن رفع عقوبة منع الانتداب المسلطة عليه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد تسويته نزاعات مالية مع لاعبين ومدربين سابقين.

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ويحتاج الأفريقي قبل تأهيل لاعبيه الثلاثة صابر خليفة وغازي عبدالرازق ومعتز الزمزمي بصفة رسمية، إلى دفع مستحقات مالية لاتحاد الكرة في تونس تبلغ 300 ألف دينار تونسي.

ونقلت تقارير إعلامية أمس أن المبلغ جرى إيداعه بحساب الاتحاد، ويتوقع أن يتم تسوية وضعية اللاعبين الثلاثة في وقت لاحق أمس حتى يكونوا جاهزين لمباراة الديربي.

ويتصدر الترجي ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة وتتبقى له 3 مباريات مؤجلة، بينما يحتل الأفريقي المركز الخامس برصيد 25 نقطة مع تبقي مباراة مؤجلة واحدة له.

وكان الفيفا قد خصم 6 نقاط من رصيد الأفريقي بسبب تأخره في سداد مستحقات مالية.