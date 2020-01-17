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اقتحام إسرائيلي للمسجد الأقصى وفلسطين تطالب بتحرك دولي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - رام الله

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك وباحاته، واعتداءاتها الوحشية على المصلين أثناء أداء صلاة فجر أمس. وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذا تصعيد استفزازي مقصود، وتحد سافر لمشاعر الملايين من العرب والمسلمين.

وطالبت العالمين العربي والإسلامي بتنسيق الجهود والتحرك المشترك مع المجتمع الدولي ومنظماته المختصة، لتوفير الحماية الدولية للمسجد الأقصى المبارك وللمصلين، وضمان حرية العبادة.