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جدة التاريخية تمنح دبلوما تعليميا للمصممين والحرفيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

يبدأ مركز «الحرف والفنون المعمارية» فبراير المقبل تقديم برنامج تعليمي وتدريبي للمصممين والحرفيين في جدة التاريخية «البلد» بدعم وزارة الثقافة، وبالشراكة مع مؤسسة أمير ويلز للفنون التقليدية في بريطانيا التي تمنح الطلاب شهادة دبلوم عند تخرجهم.

وأوضحت «الثقافة» أن المركز يفتح غدا أبوابه للتسجيل الذي يستمر حتى 23 يناير الحالي في برحة نصيف بجدة البلد بجوار بيت نصيف التاريخي، مشيرة إلى أن البرنامج يتضمن تعليم تقنيات الحرف ومبادئ التصميم المستخدمة في طراز العمارة التاريخية لمباني جدة البلد.

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