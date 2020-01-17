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3 آلاف غرامة قيادة الشاحنات أوقات الراحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة حددت لائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية التي بدأ العمل بها رسميا أمس مبلغ 3000 ريال غرامة في حال عدم التقيد بفترات القيادة والراحة للسائق، مشددة على أهمية التأمين على مركبات الشحن كافة، المنفردة أو القاطرات، بما يغطي المسؤولية المدنية تجاه الغير من قبل إحدى شركات التأمين المرخص لها بالعمل في المملكة. أبرز الغرامات المقررة: تدخين السائق داخل شاحنة نقل المواد الخطرة 1000 ريال

استعمال شاحنة لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد 5000 ريال

عدم ملاءمة مركبة النقل لنوع الحمولة المنقولة 5000 ريال

عدم تركيب الأجهزة المرتبطة بنظام خدمة التتبع الآلي 3000 ريال



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