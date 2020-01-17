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طريق الملك عبدالعزيز.. نقلة نوعية في منظومة خدمة الحجاج والمعتمرين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عبده حكمي - مكة المكرمة

تحقيقا لأهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة، ينتظر أن يسهم مشروع طريق الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة في إحداث نقلة نوعية جديدة لخدمة ضيوف الرحمن وإثراء تجربتهم الروحانية، فيما تواكب خطط وأهداف المشروع أهداف عدد من برامج الرؤية، مثل برنامجي ضيوف الرحمن وجودة الحياة، فضلا عن مساهمته الكبيرة في تحسين قطاع الضيافة والاستثمار بشكل عام ضمن قائمة المشروعات التطويرية المتنوعة، طبقا لما أكده الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى للتنمية والإعمار»الشركة المنفذة»، ياسر أبوعتيق للصحيفة.

وأوضح أبوعتيق أن رؤية المملكة 2030 وضعت هدفا واضحا يقضي برفع الطاقة الاستيعابية لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن إلى 30 مليون حاج ومعتمر بحلول 2030، مضيفا» تخطط الشركة لرفع مستوى التطوير العمراني بالمشروع ليصبح من أفضل نماذج التطوير العالمية، مع المحافظة على هوية وثقافة وخصوصية مكة المكرمة، وذلك من خلال توفير الفرص الاستثمارية، وتنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز مكانة مكة المكرمة لتكون ضمن قائمة أفضل المدن العالمية. إضافة إلى ذلك سيسهم المشروع في توليد الوظائف وجذب الاستثمارات كجزء من خطة أوسع لتنويع الاقتصاد الوطني.»

ونوه إلى أن المشروع يعد أحد أهم المشاريع الريادية في مجال التطوير العمراني والتنمية الشاملة،حيث يتماشى مع محاور رؤية 2030 - «مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح»، والتي تستند إلى مواطن القوة المميزة للمملكة، وهي مكانتها في العالمين العربي والإسلامي، وقوتها الاستثمارية الهائلة، وموقعها الاستراتيجي المميز.

وقال إن خطط المشروع ترتبط بعدد من البرامج الرئيسة لرؤية المملكة 2030، حيث يهدف المشروع إلى خدمة أهل مكة المكرمة وضيوفها من الزوار والحجاج والمعتمرين، وخاصة أن مواسم الحج والعمرة تعد من الروافد الاقتصادية التي ركزت عليها الرؤية وخصصت لها استراتيجية تطوير متكاملة من خلال محورها «المجتمع الحيوي» الذي أكد أهمية تسخير الطاقات والإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن.

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وبين أن المشروع ضمن مساهمته في تحقيق أهداف برنامج جودة الحياة استحدث خيارات جديدة تسهم في تعزيز جودة الحياة لأهالي مكة المكرمة وضيوفها، ولتحقيق هذه الغاية فقد جرى تخصيص وتهيئة عدد من المساحات الخضراء، والعديد من المرافق التجارية والثقافية والترفيهية والاجتماعية المتكاملة، لافتا إلى أن هذه الخدمات تنفذ وفق معاييــر عالميــة فــي بيئــة آمنــة تضمــن سلامة الزوار والحجاج والمعتمرين ليتمكنــوا مــن التفــرغ لأداء مناســكهم بســكينة وطمأنينــة.

يشار إلى أن مشروع الطريق الذي تنفذه شركة أم القرى للتنمية والإعمار – المالك والمطور الرئيس للمشروع – أحد مشاريع التطوير الكبرى التي سيحدث تحولا شاملا في مختلف مجالات التنمية بالعاصمة المقدسة، من خلال إيجاد بيئة تطويرية واستثمارية خارج نطاق المنطقة المحيطة بالحرم المكي الشريف، يتوقع أن ينعكس أثرها على النمو الاقتصادي، الذي سيسهم بدوره في تحقيق التنوع ضمن أهداف الرؤية.

المشروع يشتمل على:

منظومة متكاملة من المشروعات الفندقية والتجارية والسكنية

تطوير وتهيئة المراكز الثقافية والترفيهية التي ستعزز من المحتوى المحلي للعاصمة المقدسة

شراكات استراتيجية وتوفير فرص استثمارية مجدية تتيح مشاركة المستثمرين المحليين والعالميين

برامج رئيسة لرؤية المملكة 2030 ترتبط بها خطط المشروع:

جودة الحياة

خدمة ضيوف الرحمن

ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن سيسهم المشروع في:

تيسير وتسهيل وصولهم إلى الحرم المكي

تنفيذ الخدمات الرئيسة بأسلوب عصـري