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للمرة الأولى.. باقات سياحية متنوعة لشتاء المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

ينظم القطاع السياحي خلال شتاء المملكة مجموعة جديدة ومتنوعة من الباقات السياحية، أطلقت للمرة الأولى بالتعاون بين منظمي الرحلات السياحية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث نظمت الهيئة في إطار دعم القطاع الخاص رحلات استكشافية لشركات سياحة من بعض الدول الأوروبية والخليجية التي أبدت اهتمامها لترويج السياحة المتنوعة في المملكة.

وتضم هذه الباقات سلسلة من المواقع والوجهات السياحية، التي جرى تصميمها لتلبية تطلعات الأفراد والعوائل والمجموعات.

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وتتميز الباقات بخدمات نوعية راقية، تشمل الحجوزات والمواصلات والضيافة والإرشاد السياحي، وقد تم تصميمها بأسعار في متناول الجميع، كما تتيح الباقات السياحية خيارات متنوعة، وتشمل الرياض وجدة والدمام وتبوك والمناطق القريبة منها.

وتتفاوت مدد الرحلات بين جولة اليوم الواحد؛ والرحلة التي تمتد ليومين أو ثلاثة أيام، ويصل بعضها إلى سبعة أيام متواصلة، في رحلة شيقة مليئة بالاكتشاف والمغامرة، ويتم تقديمها بأسعار منافسة.

كما جرى تصميم كل رحلة سياحية، بعناية فائقة وفق جدول دقيق، ويغطي الجدول كافة المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية التي تقع في مسار الرحلة، إضافة إلى أشهر الميادين والأسواق الشعبية والحديثة، وأماكن إقامة الفعاليات النوعية، مع توفير الوجبات والضيافة وخدمات توثيق الرحلات.