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7180 ساعة تطوعية بالإجازة لخدمة زوار المسجد الحرام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

7180 ساعة تطوعية قدمتها الكشافة منذ بداية إجازة الفصل الدراسي الأول حتى نهايتها في المواقع المخصصة لهم في جنبات المسجد الحرام ومداخله وساحات الطواف وأماكن الحشود لتنظيم الممرات والمساهمة مع الجهات الأمنية والحكومية في تسهيل أداء المعتمرين والزوار نسكهم بكل يسر وسهولة في أجواء مفعمة بالإيمان والسكينة والراحة.

واختتم قسم النشاط الكشفي بتعليم منطقة مكة المكرمة ممثلا في نادي الحي التطوعي بمركز بادر للأعمال التطوعية برنامج «ربيعنا تطوع» نشاطه وخدماته التطوعية لخدمة الزوار والمعتمرين وضيوف الرحمن بالمسجد الحرام خلال فترة إجازة منتصف الفصل الدراسي، بمشاركة 650 قائدا وكشافا.

ويهدف البرنامج إلى مشاركة الكشافة وتعزيز القيم وإكساب الخبرات للنشء في تقديم العون وخدمة الآخرين، وعكس الدور المميز والصورة الجميلة لشباب وأبناء وطلاب هذا الوطن المعطاء في خدمة ضيوف الرحمن خلال فترة إجازتهم ليكون التعليم مشاركا فاعلا ومساهما حقيقيا في تقديم الخدمة وتجويدها مع الجهات الحكومية الأخرى.