شكرا لقرائتكم خبر عن الإطاحة برئيس الوزراء بسبب تسجيل صوتي يهاجم فيه رئيس الجمهورية ويوجه له اتهامات خطيرة.. شاهد ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن رئيس وزراء جمهورية أوكرانيا، أوليكسي هونشاروك، استقالته، اليوم، بعد انتشار مقطع صوتي له يقول فيه إن "الرئيس لا يعلم شيء عن وضع الاقتصاد المحلي".

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الإطاحة برئيس الوزراء بسبب تسجيل صوتي يهاجم فيه رئيس الجمهورية ويوجه له اتهامات خطيرة.. شاهد ماذا قال؟



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وقال هونشاروك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنه قدم استقالته إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضاف: "لقد تسلمت هذا المنصب لكي أنفذ برنامج الرئيس الذي كان رمزاً للشفافية والأخلاق بالنسبة إلي". وتابع: "وأنا هنا أقدم استقالتي إلى الرئيس ليعرضها على البرلمان من أجل إزالة أية شكوك حول عدم احترامي وثقتي بالرئيس".

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تم تداول تسجيل صوتي لرئيس الوزراء وهو يدلي بتعليقات تستخفّ بفهم الرئيس للشأن الاقتصادي.

وأكد رئيس الوزراء ان التسجيل صوتي تم تجميعه من تسجيلات مجتزأة لاجتماعات حكومية، وألقى باللوم على مجموعات مؤثرة مجهولة الهوية عملت على جعله يبدو وكأنه لا يحترم الرئيس.

وطلب مسؤولون في حزب "منصة المعارضة – من أجل الحياة"، الخميس، من هونشاروك الاستقالة، وهو ما من شأنه أن يفاقم الأزمة السياسية في البلاد.

بينما قال أعضاء في حزب "خادم الشعب" الحاكم، إنه لا يوجد سبب لاستقالة هونشاروك.

يذكر أنه يتعين على البرلمان الأوكراني، بموجب الدستور، التصويت لقبول أو رفض تلك الاستقالة.

وأكد مكتب الرئيس زيلينسكي استلام خطاب الاستقالة وأن الرئيس سوف ينظر بالأمر.

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن فولوديمير فيسينكو رئيس مركز أبحاث "بينتا" الملحي، أن فضيحة هونشاروك واستقالته أدت إلى تصارع مختلف قوى السياسية في البلاد للحصول على منصب رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف انه من غير المحتمل قبول الاستقالة قائلاً، "لا يرغب زيلينسكي بإعفاء هونشاروك من منصبه".